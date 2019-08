Trump verhoogt importtaksen op Chinese goederen

Trump kondigde zijn nieuw salvo heffingen richting China aan na sluiting van de Amerikaanse beurzen. Tijdens de beurstijd had hij al aangekondigd later op de dag iets te zullen aan te kondigen, in reactie op de Chinese taksen. En hij maande Amerikaanse bedrijven aan China te verlaten. Dat was al genoeg om de nervositeit van beleggers aan te wakkeren. Zowel de beurzen in Europa, ook in Brussel, als die in de VS eindigden in het rood.