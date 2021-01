Trump verleent gratie aan Steve Bannon

Bannon, de architect van Trump verkiezingsoverwinning in 2016, werd in augustus aangehouden voor fraude . Samen met drie anderen wordt hij verdacht van miljoenenzwendel. Ze zouden onder valse voorwendselen meer dan 25 miljoen dollar hebben opgehaald voor de aanleg van een grensmuur met Mexico en een deel hebben gebruikt voor persoonlijke uitgaven. Bannon zegt onschuldig te zijn.

Eerder meldden media dat Bannon waarschijnlijk niet op het gratielijstje van Trump zou staan. Hij was in diskrediet geraakt bij Trump, onder meer omdat hij zijn kinderen had beledigd. Nu lijken de plooien min of meer gladgestreken.