Trump verleent gratie aan voormalig veiligheidsadviseur

Michael Flynn pleitte in 2017 schuldig en bekende gelogen te hebben tegenover de politiedienst FBI over contacten met een Russische diplomaat. De FBI voerde toen een onderzoek naar Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen in 2016. Opmerkelijk genoeg besloot het Amerikaanse ministerie van Justitie dit voorjaar de aanklacht tegen Flynn te seponeren, waardoor de zaak in een juridisch limbo terechtkwam.