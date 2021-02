Trump verliest oorlog tegen groeiend handelstekort

Het deficit op de Amerikaanse handelsbalans is in 2020 gestegen naar het hoogste peil in twaalf jaar.

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn belofte om het grote handelstekort terug te dringen niet kunnen waarmaken. Integendeel, het deficit op de Amerikaanse handelsbalans steeg in 2020 met 18 procent naar 679 miljard dollar, omdat de uitvoer van goederen en diensten veel meer daalde dan de invoer. De jongste vier jaar, de ambtstermijn van Trump, groeide het handelstekort met 41 procent.

Nochtans heeft Trump een zeer agressief handelsbeleid gevoerd. Hij lanceerde begin 2018 een handelsoorlog tegen China en verhoogde daarna herhaaldelijk de importtaksen op Chinese producten. Maar Peking nam vergeldingsmaatregelen en verhoogde de heffingen op Amerikaanse producten.

Een jaar geleden sloten de VS en China een gedeeltelijk handelsakkoord. Sommige importtaksen werden verlaagd en Peking beloofde meer Amerikaanse producten te kopen. Toch blijft de handelsrelatie tussen beide landen erg onevenwichtig. De VS importeerden in 2020 voor 435 miljard dollar Chinese goederen en exporteerden slechts voor 125 miljard Amerikaanse goederen naar China.

Pijnpunt

Die handel in goederen is het belangrijkste pijnpunt. Het tekort van de goederenhandel steeg tot een recordhoogte van 916 miljard dollar. De handel met China is goed voor een derde van dat deficit. De dienstenhandel daarentegen leverde een overschot op van 237 miljard dollar. Dat is onder meer te danken aan de inkomsten uit toerisme en financiële diensten. De uitgaven van bijvoorbeeld een Belgische toerist in New York worden in de Amerikaanse handelsbalans geboekt als een uitvoer van diensten.

De Amerikaanse gezinnen sparen relatief weinig en kopen veel buitenlandse producten.

Een van de belangrijkste redenen waarom de VS al jaren een groot handelstekort boeken is dat de gezinnen weinig sparen en dus veel consumeren. Een belangrijk deel van die consumptie-uitgaven bestaat uit de aankoop van producten die in het buitenland worden geproduceerd.