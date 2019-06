Trump verliest opnieuw economische topadviseur

De Amerikaanse president Donald Trump liet via Twitter weten dat Hassett spoedig vertrekt, maar zei niets over de reden van het vertrek. ‘Zijn zeer getalenteerde vervanger zal aangesteld worden zodra ik terugkeer naar de Verenigde Staten’, tweette Trump, die Hassett nog omschreef als een ‘echte vriend’. Trump wordt maandag in Groot-Brittannië verwacht voor een staatsbezoek dat tot woensdag duurt.