Trump verliest slag over migranten voor Hooggerechtshof

De Amerikaanse president Donald Trump mag een programma dat honderdduizenden migranten beschermt tegen uitzetting niet beëindigen. Dat besluit het hooggerechtshof.

Het Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)-programma beschermt zo'n 670.000 migranten die als kind naar de VS zijn gekomen. Die worden vaak Dreamers (dromers) genoemd.

Migranten kunnen via DACA een speciale status krijgen. Die beschermt ze tijdelijk tegen uitzetting en geeft ze het recht te werken, maar niet de mogelijkheid het Amerikaanse staatsburgerschap te verwerven. Het programma is in het leven geroepen door Trumps voorganger, Barack Obama.

Geen banen

Trump beloofde tijdens zijn presidentscampagne in 2016 de beschermingsmaatregelen voor migranten te schrappen. Hij betoogde later dat honderdduizenden Amerikanen geen banen kunnen krijgen omdat die worden ingepikt door illegalen die via DACA bescherming genieten.

Het Witte Huis maakte in 2017 bekend dat het programma wordt beëindigd, maar lagere rechtbanken staken daar een stokje voor. Een meerderheid van vijf van de negen rechters in het hooggerechtshof is daar nu in meegegaan. Ze oordelen dat de regering onvoldoende heeft onderbouwd waarom DACA wordt stopgezet. 'We beslissen niet of DACA of de intrekking ervan goed beleid is', benadrukte voorzitter John Roberts van het hof.