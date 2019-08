Trump veroordeelt aanhangers witte suprematie

De Amerikaanse president Donald Trump blijft uiterst vaag over strengere wapenwetten na de bloedbaden in El Paso en Dayton.

Zaterdagnacht opende een 24-jarige blanke man het vuur in een uitgangswijk van Dayton, in de noordelijke staat Ohio. Daar vielen negen doden. Eerder die dag had een 21-jarige blanke man al 20 mensen neergeschoten in de Texaanse grensstad El Paso, vooral latino's.