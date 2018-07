Trump 'versprak' zich over Russische inmenging

De Amerikaanse president Donald Trump erkent dan toch dat de Russen zich mengden in de presidentsverkiezingen van 2016.

Tijdens een persconferentie na zijn ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin maandag verklaarde Donald Trump dat hij ‘geen enkele reden' ziet waarom Rusland zich zou hebben gemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Die uitspraak botste op een storm van kritiek in de Verenigde Staten.

In een reactie op die kritiek stuurde Trump zijn verklaring van Helsinki dinsdagavond bij. Hij zegt zich te hebben ‘versproken’. Naar eigen zeggen bedoelde hij dat hij geen enkele reden ziet waarom ‘Rusland niet verantwoordelijk zou zijn’, zo meldden Amerikaanse media. ‘Ik aanvaard de conclusie van onze inlichtingendiensten dat er sprake was van Russische inmenging in de verkiezingen van 2016.’

Storm van kritiek

De vraag is of de storm daarmee gaat liggen. De verontwaardiging over hoe de Trump Poetin uit de wind zette, is enorm groot. ‘Niets minder dan hoogverraad’, vond ex-CIA-baas John Brennan. ‘Geen president verlaagde zich ooit meer verachtelijk voor een tiran’, laakte de Republikeinse senator John McCain, waarmee hij het koor van criticasters in Trumps eigen parlementsfractie voorging.

Zelfs Dan Coats, een 75-jarig voormalig parlementslid en ex-ambassadeur in Duitsland en sinds begin vorig jaar Trumps director of national intelligence wees zijn baas openlijk terecht. ‘We zijn duidelijk in onze inschatting van de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 en de aanhoudende, diepgaande pogingen onze democratie te ondermijnen, en we zullen blijven onverbloemde en objectieve informatie aanleveren om onze nationale veiligheid te ondersteunen.’

Wij zijn duidelijk in onze inschatting van Ruslands diepgaande pogingen onze democratie te ondermijnen. dan coats director of national intelligence

Coats is Trumps belangrijkste adviseur in top-secretdossiers en fungeert hij als liaison tussen het Witte Huis en 16 Amerikaanse inlichtingendiensten, zoals de CIA en de NSA. Die inlichtingendiensten zijn al ruim een jaar formeel: Rusland hackte en lekte in 2016 de e-mails van de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton, met als doel de campagne van Trump vooruit te helpen.

Compromitterend materiaal?

Het mysterie blijft dan ook: waarom ontkent Trump keer op keer de feiten? Zou het dan toch kloppen, zoals de Britse ex-spion Christopher Steele beweert, dat Poetin Trump chanteert met compromitterend materiaal? Zweerde Trumps campagneteam, zoals speciaal aanklager Robert Mueller onderzoekt, in 2016 dan toch samen met Rusland? ‘Een heksenjacht’, noemde Trump dat maandag andermaal.

Mogelijk ligt de verklaring in Trumps notoir zelfverheerlijkende psyche, en is het moeilijk te verkroppen dat zijn verkiezing niet geheel zijn eigen verdienste is. Of uitte hij maandag weer eens zijn bewondering voor autocraten, zoals hij eerder de Chinese president Xi Jinping en zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan bewierookte.

Duidelijk is in elk geval hoezeer Trump de naoorlogse westerse liberale consensus doorbreekt. Wees hij Poetin amper op zijn kwalijke rol in Syrië en Oekraïne, dan tackelde Trump vorige week nog met twee voeten de NAVO-bondgenoten, de brexitstrategie van de Britse premier Theresa May en het handelsbeleid van ‘vijand’ Europa.