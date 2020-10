Trump verzet zich tegen virtueel debat met Biden

De Amerikaanse president Donald Trump kant zich tegen een virtueel debat met zijn Democratische uitdager Joe Biden. De commissie bevoegd voor die verbale confrontaties had zo'n virtueel event voorgesteld vanwege de coronabesmetting van Trump.

Volgens het oorspronkelijke schema zouden Donald Trump en Joe Biden volgende week donderdag een tweede keer de degens kruisen voor de camera's. Die confrontatie kwam op losse schroeven te staan nadat Trump eind vorige week positief getest had op corona.

Twijfel

Na een kort verblijf in een militair ziekenhuis is de Republikein intussen weer thuis. Maar zolang hij besmettelijk is, blijft hij aan zijn bed en zijn bureau in het Witte Huis gekluisterd. De afgelopen dagen was dan ook flink wat twijfel gerezen of hij op 15 oktober present kan tekenen voor een debat in levende lijve in Miami, Florida.

In een poging de tweede verbale clash te redden kwam de commissie bevoegd voor de organisatie van de debatten donderdag met een alternatief op de proppen. Ze stelde de presidentskandidaten voor virtueel met elkaar in de clinch te gaan.

Dat plan is allerminst naar de zin van Trump. Dat maakte de president meteen na de mededeling van de commissie in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk. 'Ik ga mijn tijd niet verspillen aan een virtueel debat. Daar debatteren gaat niet', zei hij in een gesprek met Fox Business.

Negatieve coronatest

Zijn campagnemanager Bill Stepien, ook besmet met het coronavirus, ging even later nog een stap verder in een communiqué. 'President Trump won het eerste debat, ook al was moderator Chris Wallace verschrikkelijk en partijdig. Iedereen weet dat', stak hij van wal. Hij verweet de leden van de commissie 'de verdediging van Biden op zich te nemen door unilateraal te beslissen het debat af te gelasten. 'Dat is zielig.'