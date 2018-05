Trump viseert Europese auto's

De VS bestuderen een importheffing tot 25 procent op wagens, waarbij president Donald Trump vooral 'oneerlijke concurrentie' met de EU laakt.

Amerikaans president Donald Trump schroeft zijn protectionistisch handelsbeleid nog wat op. Na verhoogde importtarieven voor aluminium en staal, en een dreigende handelsoorlog met China, bestudeert minister van Handel Wilbur Ross nu of de importheffingen voor auto's verhoogd kunnen worden van 2,5 tot mogelijk 25 procent.

Dat melden The Wall Street Journal en Reuters.

'Er komt groot nieuws voor onze geweldige arbeiders in de Amerikaanse autosector', tweette Trump woensdagavond al. 'Na decennialang jobs verloren te hebben aan andere landen, hebben jullie lang genoeg gewacht.'

'Er zijn aanwijzingen dat import al decennia onze eigen auto-industrie ondermijnt', echoode Ross woensdagnacht.

Opmerkelijk is dat Ross bekijkt of de strengere autotaksen gebaseerd kunnen worden op een oude wet die de nationale veiligheid moet garanderen. Die vormde ook al de juridische basis voor de hogere staal- en aluminiumtarieven, waarover de VS stilaan op ramkoers liggen met Europa.

Ook met de extra autotaks zou Trump Europa viseren, en vooral de Duitse automakers. Hij ergert er zich al langer aan dat de buitenlandse autoproducenten maar een taks van 2,5 procent moeten betalen om de Amerikaanse markt te betreden, terwijl de Europese Unie een tarief van 10 procent hanteert voor Amerikaanse auto's.

Deze week kreeg Trump China al zover dat het zijn importtarief voor auto's verlaagt van 25 naar 15 procent.

In de VS werden vorig jaar ruim 17 miljoen wagens verkocht, waarvan er 8,3 miljoen geïmporteerd werden. Die buitenlandse wagens, ter waarde van 192 miljard dollar, kwamen vooral uit Mexico (2,4 miljoen), Canada (1,8 miljoen), Japan (1,7 miljoen), Zuid-Korea (930.000) en Duitsland (500.000). Zelf voerden de VS zo'n 2 miljoen auto's uit, goed voor 57 miljard dollar.

Wat Trump en Ross niet melden, is dat Duitse autoproducenten het gros van hun auto's voor de Amerikaanse markt in de VS zelf produceren en er dus aanzienlijk jobs creëren. Zo staat de grootste fabriek van BMW ter wereld in Spartanburg, in de staat South Carolina, waar 23.000 werknemers elk jaar zo'n half miljoen auto's produceren.