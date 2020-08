Trump voedt angstbeeld voor 'Trojaans paard' Biden

Nu corona zijn herverkiezingscampagne verziekt, presenteert de Amerikaanse president Donald Trump zich als de nixoniaanse kandidaat van 'recht en orde'. De cultuurclash met de 'socialist' Joe Biden wordt steeds grimmiger.

Vier jaar geleden sloot het Republikeinse establishment nog een ongemakkelijk verstandshuwelijk met de politieke outsider Donald Trump als zijn presidentskandidaat. Deze week was op de partijconventie geen spoor meer van de oude garde. Integendeel, talloze medewerkers van de ex-presidenten Ronald Reagan en George Bush senior en junior, en van de gewezen kandidaten Mitt Romney en John McCain roepen zelfs op om over twee maanden voor de Democraat Joe Biden te stemmen.

Uw stem zal beslissen of we rechtschapen Amerikanen beschermen, dan wel of we het vrije pad geven aan gewelddadige anarchisten, opruiers en misdadigers die onze burgers bedreigen. Donald Trump Amerikaans president

Meer dan ooit is de Grand Old Party zo de partij van Trump. Niet alleen aanvaardde Trump donderdag, als slot van de conventie, de nominatie voor 'four more years'. Hij sprak ook, ongebruikelijk, elk van de drie voorgaande avonden. Van first lady Melania over zonen Donald junior en Erik en hun respectieve partners tot dochters Ivanka en Tiffany: een resem familieleden hield prominente speeches. En voor het eerst sinds 1856 stelden de partijleden ook geen verkiezingsprogramma op, behalve dan een resolutie van één A4'tje waarin ze 'enthousiast de America First-agenda van de president blijven steunen'. Waarna het Make America Great Again-pleidooi van 2016 nog eens toegevoegd werd.

Drievoudige crisis

Volstaat dat, nu Trumps beleid de diepe maatschappelijke divisies naar een breekpunt heeft geduwd en polls voorspellen dat Biden een dubbelcijferige voorsprong telt? Feit is dat de kloof in de cruciale swingstaten grotendeels binnen de foutenmarge blijft. En dat liefst 90 procent van de Republikeinse kiezers Trump steunt, zelfs nu een drievoudige crisis de Verenigde Staten treft. Die loyale achterban naar de stembus krijgen, wordt cruciaal, al vereist dat de nodige revisionistische retoriek.

Joe Biden is een Trojaans paard voor de socialisten. Donald Trump Amerikaans president

Over de enorme menselijke tol van de coronapandemie - 180.000 doden al - werd met zo weinig mogelijk woorden gerept. Trump sprak donderdag trouwens in de tuin van het Witte Huis voor 1.500 gasten, die dicht opeen zaten en amper een mondmasker droegen. De economische fall-out - een zware recessie, een cascade aan faillissementen en miljoenen verloren jobs - werd gemaskeerd door Trumps merites die daaraan voorafgingen: deregulering, belastingverlagingen en nationalistische handelsoorlogen.

Law-and-order

Die zoals gepland uitspelen als de hoeksteen van zijn herverkiezingscampagne wordt echter moeilijk. De zware rassenrellen sinds de dood van George Floyd, deze week nog opgezweept door het neerschieten van Jacob Blake, bieden een alternatief. Terwijl de ene helft van de bevolking een noodkreet slaakt tegen het politiegeweld, focussen de Republikeinen op het straatgeweld dat daarop volgt. Met een nixoniaans handboek presenteert Trump zich nu vooral als law-and-orderkandidaat voor de 'stille meerderheid'. Zo waren Mark en Patricia McCloskey deze week opgemerkte sprekers, het echtpaar uit St.-Louis dat gewapenderhand Black Lives Matter-betogers van zijn gazon verjaagde.

Schermvullende weergave Het echtpaar McCloskey, dat gewapenderhand Black Lives Matter-betogers verjaagde van zijn gazon, waren opgemerkte sprekers tijdens de Republikeinse conventie. ©AFP

Zo werd vooral, net als op de Democratische conventie vorige week, de angst voor de tegenpartij opgezweept als opmaat voor de ultieme identitaire kulturkampf op 3 november. Biden presenteerde zich als de man die de VS zal beschermen van de trumpiaanse ondergang, Trump haalde Biden neer als een 'verwoester van Amerikaanse grootsheid'. 'Uw stem zal beslissen of we rechtschapen Amerikanen beschermen, dan wel of we het vrije pad geven aan gewelddadige anarchisten, opruiers en misdadigers die onze burgers bedreigen.'

Moeras

Enerzijds kapittelde hij Biden als 'een Trojaans paard voor de socialisten', die onder druk van de Democratische linkervleugel de politiefondsen zal laten opdrogen, de overheidsbemoeienissen wil opdrijven en migratie aanmoedigt. Anderzijds werd Biden, toch de ultieme Democratische centrist en vrijhandelsglobalist, verweten in zijn vijf decennia als senator en vicepresident 'het moeras van Washington' te belichamen, die jobs naar het buitenland liet vloeien. Evangelische christenen werd dan weer gewaarschuwd dat er onder Biden, die na John F. Kennedy de twee katholieke president kan worden, 'geen ruimte voor gelovigen' zal zijn.

'Ze willen dit land vernietigen. Ze willen je vrijheid stelen. Ze willen controleren wat je ziet en denkt, zodat ze kunnen controleren hoe je leeft', schreeuwde Trumps schoondochter Kimberly Guilfoyle memorabel voor een lege zaal.

Voor een lege zaal hield Kimberly Guilfoyle een luid pleidooi voor haar schoonvader, Donald Trump.

Verkiezingen stelen

Eerder deze week herhaalde Trump bovendien andermaal zijn waarschuwing dat de Democraten 'Covid misbruiken om de verkiezingen te stelen'. In coronatijden lijkt stemmen per post de logische uitweg, maar volgens Trump is dat systeem 'frauduleus'. Aanwijzingen zijn daar niet voor.