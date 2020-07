Trump voert Republikeinse conventie in Florida af

De Amerikaanse president Donald Trump staat in de peilingen in virusbrandhaard Florida ver achter op zijn Democratische opponent Joe Biden

De cruciale 'kantelstaat' Florida is uitgegroeid tot dé brandhaard van het virus. President Trump staat in de peilingen ver achter op zijn Democratische opponent Joe Biden.

De Amerikaanse president Donald Trump schrapt het belangrijkste evenement in de campagne om bij de presidentsverkiezingen van 3 november herverkozen te raken: de Republikeinse conventie eind augustus in de stad Jacksonville, in het noorden van Florida. 'Ik heb mijn team gezegd dat het tijd is om Jacksonville te annuleren', zei Trump donderdag op zijn dagelijkse persconferentie. 'We willen geen risico nemen'.

De aankondiging is een bocht voor de Amerikaanse president, die tot nog toe zweerde bij een 'klassieke' conventie met duizenden aanwezigen. Terwijl de Democraten al maanden geleden besloten hun conventie in de stad Milwaukee louter virtueel te houden, zetten de Republikeinen tot nog toe door. Ze verhuisden zelfs de conventie van Charlotte in North Carolina, waar de autoriteiten een massa-event in volle pandemie niet zagen zitten, naar Jacksonville.

38% Donkere wolken in sunshine state Slechts 38 procent van de kiezers in Florida zegt in november van plan te zijn op Donald Trump te stemmen, terwijl de Democratische presidentskandidaat Joe Biden 51 procent scoort in de jongste peiling

Maar sinds die verhuis is Florida deze zomer uitgegroeid tot één van dé brandhaarden van het coronavirus. De zuidoostelijke deelstaat telt nu bijna 400.000 besmettingen, 1 op de 50 inwoners. Donderdag eiste de pandemie er 173 mensenlevens, een record.

Het virus vreet ook aan de populariteit van de president. Zeker in Florida, dat met zijn vele 60-plussers die in het milde klimaat van hun pensioen genieten te boek staat als 'grootste rusthuis van de Verenigde Staten'. De bevolking is extra kwetsbaar voor het virus.

Volgens een donderdag gepubliceerde peiling van Quinnipiac University is 61 procent van de inwoners van Florida van mening dat de Republikeinse gouverneur Ron DeSantis - een goede vriend van Trump - de staat te snel heropend heeft. Een gelijkaardige meerderheid van 59 procent geeft de virusaanpak van Trump een onvoldoende.