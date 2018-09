'Trump voert nieuwe heffingen in op Chinese import'

De Amerikaanse president Donald Trump gaat zijn dreigementen om de Chinese import verder aan banden te leggen, hard maken. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media.

Trump zou groen licht gegeven hebben om importheffingen in te voeren op 200 miljard dollar aan goederen uit China. De beslissing wordt in de komende dagen - vermoedelijk maandag of dinsdag - officieel bekendgemaakt waarna de maatregel dan binnen enkele weken in voege zal treden. Dat melden de Wall Street Journal en de New York Times op basis van hooggeplaatste bronnen.

Washington heeft inmiddels al tarieven op 50 miljard dollar aan Chinese producten ingevoerd. En vice versa. Trump dreigde al langer om de Chinese import nog meer aan banden te leggen. Opmerkelijk is dat er nu sprake zou zijn van tarieven van 10 procent, terwijl Trump altijd had gedreigd met heffingen van 25 procent.

Onder andere elektronica, kunststoffen, fietsen, meubels en zeevruchten zouden binnen deze episode van de handelsoorlog geviseerd worden. Overigens dreigde Trump al om nog eens 267 miljard dollar aan goederen van Chinese makelij te bestraffen met importtarieven. Daarmee zou hij vrijwel de gehele export van China naar de VS treffen.

Afschrikkingsmethode

De Verenigde Staten voerden vorig jaar voor zowat 505 miljard dollar Chinese producten in - meer dan 20 procent van de totale invoer van de VS - terwijl het land omgekeerd maar voor 130 miljard naar China exporteerde. Er is dus een groot onevenwicht in de Amerikaanse handel met China. Volgens Trump is dat te wijten aan de oneerlijke handelspraktijken die Peking hanteert. Hij verwijt China bovendien een onfaire manier Amerikaanse intellectuele eigendom en technologie in te pikken.

Onderhandelingspoging

Trump is duidelijk van plan het spel hard te spelen en de afschrikkingsmethode te blijven gebruiken om China op de knieën te krijgen. Vorige vrijdag torpedeerde hij nog een nieuwe onderhandelingspoging. Zijn minister van Financiën Steven Mnuchin had China namelijk uitgenodigd voor een hervatting van het handelsoverleg, maar Trump haalde de minister in een welgemikte tweet al snel onderuit. 'We staan niet onder druk om een akkoord te sluiten met China, zij staan onder druk om een akkoord met ons te sluiten', klonk het.