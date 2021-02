Trump vrijgesproken, maar stemming toont verdeeldheid bij Republikeinen

Donald Trump werd zaterdag niet veroordeeld door de Senaat voor het aanzetten tot een opstand. Maar de stemming toonde aan hoe het Trump-tijdperk de Republikeinen verdeeld achterlaat.

57 senatoren stemden voor, 43 tegen een veroordeling van Donald Trump voor zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari. Dat was onvoldoende voor de vereiste twee derde meerderheid om de 45ste president van de VS af te zetten. Maar het proces legde wel andermaal bloot dat de Republikeinse partij worstelt met de erfenis van Trump.

Zoals vooraf aangegeven, stemde het gros van de Republikeinen tegen een veroordeling, om diverse redenen. Maar zeven Republikeinse senatoren braken ook uiteindelijk de rangen, door voor een veroordeling te stemmen. Nooit eerder stemden daarmee meer senatoren tegen hun eigen partij in.

Schermvullende weergave Mitch McConnell. ©Photo News

Het is een teken van de verdeeldheid die het Trump-tijdperk achterlaat in Washington. Die werd nog eens dik onderlijnd door de Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell. Luttele minuten nadat die tegen een veroordeling had gestemd, opende die op de Senaatsvloer een verbale aanval op Trump.

Schandelijk gebrek aan plichtsbewustzijn

Volgens McConnell is er geen twijfel dat Trump verantwoordelijk was voor de gebeurtenissen van 6 januari. Wat Trump voor de start van de rellen heeft gedaan, getuigt van een 'schandelijk gebrek aan plichtsbewustzijn', aldus de Republikein. De relschoppers deden wat ze deden 'omdat de machtigste man ter wereld hen had gevoed met leugens' door zijn nederlaag bij de presidentsverkiezingen van 3 november niet te willen erkennen, aldus nog de Republikein.

Dat hij toch tegenstemde, was louter om procedurele redenen, aldus McConnell. Volgens hem is de Senaat niet meer bevoegd om een niet-zittende president te veroordelen. Dat hij zelf verhinderde dat Trump nog tijdens zijn ambtstermijn een proces kreeg, vermeldde McConnell niet. De Republikein acht de zaak nu een strafrechtelijke bevoegdheid.

Het proces legt dus andermaal de breuklijn bloot tussen de Republikeinen die Trump - vaak om electorale redenen - op handen blijven dragen, en zij die zich willen distantiëren. Dat Trump door de vrijspraak politiek niet uitgeteld is - het staat de ex-president vrij om opnieuw politieke ambten na te streven - dreigt die verdeeldheid uit te rekken.

Aan het begin

Trump zelf voelt zich alvast gesterkt door de uitspraak. Voor het eerst sinds de start van de procedure, liet hij nog eens van zich horen, vanuit zijn resort Mar-a-Lago in Florida, via een geschreven communiqué.

Schermvullende weergave Trump begin februari, met een krantenkop van zijn vorige impeachment-proces. ©Photo News

'Onze magnifieke, historische en patriottische beweging, Make America Great Again, staat nog maar aan het begin', aldus Trump, die zich opnieuw voordeed als het slachtoffer van een 'heksenjacht'. 'Ik heb in de loop van de komende maanden veel te delen met jullie en ik kijk er naar uit om dit ongelooflijke avontuur (…) verder te zetten.'

Inhoud niet ter discussie

Onder de Democraten valt er teleurstelling en verontwaardiging op te tekenen, maar president Joe Biden, houdt die opvallend mild. Donald Trump mag dan wel vrijgesproken zijn in het impeachmentproces, de 'inhoud van de aanklacht stond niet ter discussie', liet die weten in een persbericht. 'Dit trieste hoofdstuk in onze geschiedenis herinnert ons er aan dat de democratie fragiel is. Dat ze altijd verdedigd moet worden. Dat we altijd waakzaam moeten blijven.'

Schermvullende weergave Chuck Schumer. ©EPA

Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, was dan weer scherp voor zijn Republikeinse collega's. '6 januari wordt een dag der schande in de geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika. Het niet veroordelen van Donald Trump zal een schande worden in de geschiedenis van de Senaat', zei hij.