Trump vuurt openingssalvo af in handelsoorlog

Na maanden van sluimerende spanningen is het menens geworden. Het is het eerste schot in een handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde de heffingen al aan op 15 juni. Hij wil in totaal 50 miljard dollar aan Chinese goederen extra belasten: 34 miljard dollar vanaf vrijdag en nog eens 16 miljard dollar op een later tijdstip.