Trump werkt aan extra salvo in handelsoorlog met China

De Amerikaanse president Donald Trump sleutelt aan hogere invoertarieven dan hij eerder van plan was.

De regering-Trump wil importheffingen van 25 procent invoeren op Chinese goederen ter waarde van in totaal 200 miljard dollar, zeggen ingewijden. Eerder dreigde president Donald Trump nog met invoerheffingen van 10 procent op dezelfde hoeveelheid producten.

De twee economische grootmachten leken eerder deze week nog toe te werken naar een hervatting van officiƫle onderhandelingen over hun handelspolitiek. De Amerikaanse minister van Financiƫn Steven Mnuchin en de Chinese vicepremier Liu He zouden daar informele gesprekken over hebben gevoerd.