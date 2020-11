Trump werkt nog snel to-dolijst af

Minder troepen in Afghanistan, meer olieboringen in Alaska, een vertrouwelinge bij de Federal Reserve: de regering-Trump tracht met spoed nog een resem dada's te realiseren. En erkent zo indirect dat de exit wel degelijk nabij is.

Twee weken na de Amerikaanse verkiezingen weigert Republikeins president Donald Trump nog altijd de zege van Democraat Joe Biden te erkennen, en blijft hij fulmineren tegen 'de massale onregelmatigheden en fraude'. Illustratief was hoe hij dinsdagnacht - per tweet - Chris Krebs ontsloeg, de directeur Cybersecurity bij het Departement voor Binnenlandse Veiligheid. 's Mans pekelzonde? Een communiqué versturen dat de stembusgang 'de veiligste in de Amerikaanse geschiedenis' noemde, waarbij 'geen bewijs' is dat die 'op welke manier dan ook gecompromitteerd is'.

Dat is ook wat het gros van de rechters stellen bij geschillen die Trumps advocaten aangespannen hebben. Dinsdag toonde een rechtbank in Pennsylvania grote scepsis op de vraag de zege van Biden in de strijdstaat niet te certificeren. Een rechter in Philadelphia verwierp dan weer in beroep de claim dat Republikeinse observatoren onvoldoende toegang kregen tot kiesbureaus. Eerder werden in Michigan en Georgia soortgelijke verzoeken afgewezen.

Weg uit Afghanistan

Alle juridische stennisschopperij ten spijt lijkt ook in het Witte Huis wel degelijk het besef te dagen dat de exit nabij is. Vorige week al berichtte Politico hoe Trumps stafchef Mark Meadows alle topadviseurs had gevraagd een to-dolijst op te stellen. Sindsdien volgde al een eerste golf van presidentiële decreten, federale regelgeving, regeringsherschikkingen en benoemingsprocedures in de Republikeinse Senaat. Dat doe je niet als je nog 'four more years' voor de boeg hebt. Wel als je in amper twee maanden je laatste dada's wil realiseren voor Biden op 20 januari ingezworen wordt.

Zo maakte Christopher Miller, die de vorige week ontslagen minister van Defensie Mark Esper vervangt, dinsdag bekend dat de Amerikaanse troepenmacht in Afghanistan tegen 15 januari nogmaals verlaagd wordt, van 4.500 tot 2.500. Eigenlijk wilde Trump tegen kerst alle troepen naar huis gebracht hebben, en de langste Amerikaanse oorlog ooit, die in 2001 begon na de aanslagen van 9/11, voorgoed afsluiten.

Ondanks de Republikeinse bedenkingen bij de veiligheidsrisico komt Trump zo wel tegemoet aan de oorlogsmoeheid bij de Amerikaanse bevolking. Ook in Irak wordt de militaire aanwezigheid teruggeschroefd van 3.000 naar 2.500 eenheden. En in Somalië denkt Miller eraan de 700 troepen, die een cruciale rol spelen in de strijd tegen Al Qaeda, evenzeer terug te roepen.

Olieboringen

Dinsdag kwam Trump ook de energiesector tegemoet, die hij de voorbije vier jaar al veelvuldig paaide met grote deregulering op milieuvlak. Met spoed krijgen olie- en gasbedrijven 30 dagen de tijd om te bieden op exploratierechten in het Arctic National Wildlife Refuge. Dat is een enorm ongerept natuurgebied in Alaska waar Trump eerder al de decennialange parlementaire bescherming ophief.

In zijn rücksichtsloze handelsoorlog met China tekende Trump vorige week dan weer een decreet dat Amerikaanse investeringen verbiedt in bedrijven die gelieerd zijn aan het leger van de Volksrepubliek. Op vlak van migratie, gezondheidszorg en onderwijs zitten ook plannen in de pijplijn. En Trump hoopt nog altijd zijn omstreden adviseur Judy Shelton te laten benoemen in de raad van bestuur van de Federal Reserve, waarvan ze als groot criticaster geldt. Een poging om Shelton versneld door de Senaat te loodsen, mislukte dinsdag evenwel, omdat enkele Republikeinen met coronasymptomen ontbraken.

Erfenis

Of al die haastige beleidsplannen de juridische toets doorstaan, valt nog te bezien. Een presidentieel decreet kan door Trumps opvolger met één simpele handtekening ook meteen ongedaan gemaakt worden, wat Biden alvast van plan is met het visumverbod voor sommige moslimlanden en de terugtrekking uit het klimaatakkoord van Parijs. Federale regelgeving terugschroeven duurt echter makkelijk een jaar, en Senaatsbenoemingen zijn nog moeilijker te doorbreken.