Trump wil Chinese investeringen in Amerikaanse bedrijven afblokken

De regering-Trump is van plan het handelsconflict tussen de VS en China verder te laten escaleren. Washington wil een verbod invoeren op investeringen in Amerikaanse bedrijven en op export van technologie naar China.

Volgens The Wall Street Journal en andere media werkt het ministerie van Financi├źn aan regels die het onmogelijk maken voor bedrijven die voor minstens 25 procent in Chinese handen zijn om nog Amerikaanse bedrijven over te nemen die actief zijn in 'industrieel significante technologie'.

Het Witte Huis wil voorkomen dat gevoelige technologie in Chinese handen komt.

Het gaat om investeringen in ICT, luchtvaart, elektrische auto's, robots, farmaceutische technologie en biotechnologie, luidt het. Het Witte Huis wil voorkomen dat dergelijke gevoelige technologie in Chinese handen komt.

Daarbovenop buigt het ministerie van Handel zich over extra controles op export om te vermijden dat gevoelige technologie nog naar China wordt verscheept.

Made in China 2025

Daarmee wil het Witte Huis stokken in de wielen steken van wat China het Made in China 2025-programma noemt. Dat is een plan om over zeven jaar wereldleider te zijn in enkele cruciale toekomstgerichte industrie├źn.

De VS beroepen zich op een noodwet uit 1977 om de beperkingen in te voeren. Lobbygroepen van de techindustrie houden de regels nauwgezet in het oog uit vrees dat de ingrepen hun business schaden.

Conflict

Als de nieuwe handelsbeperkingen er komen, is dat een volgende stap in het escalerende handelsconflict tussen het Amerika van de regering-Trump en cruciale handelspartners uit verschillende windstreken, met naast China ook Canada, Mexico en de Europese Unie.