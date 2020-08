Trump wil dat overname TikTok schatkist voedt...

Om de clash over de populaire Chinese video-app TikTok te beslechten, verkent president Donald Trump steeds onorthodoxere paden tussen de geopolitiek en het bedrijfsleven. Op de achtergrond speelt de Amerikaans-Chinese handelsoorlog. Vrijdag verzette Trump zich nog tegen een overname van de Amerikaanse activiteiten van TikTok door Microsoft. Hij wilde TikTok volledig bannen in de VS omdat het bedrijf de data van zo'n 100 miljoen Amerikaanse gebruikers zou doorspelen aan het communistische regime in Peking.

Juridische bedenkingen

Dat doet ook in de VS ethische en juridische bedenkingen rijzen. Als de staatsveiligheid in gevaar is, zoals Trump beweert over TikTok, is het perfect legitiem een buitenlands bedrijf te weren. Ook de Democraten steunen een overname door Microsoft. Juristen betwijfelen evenwel of er een wetgevend kader is waarbinnen een overheid geld kan eisen zonder dat ze aandeelhouder is. Bovendien staat Trumps aanpak haaks op het Amerikaanse geloof in vrijemarktwerking en het verzet tegen te veel staatsinterventie.