Trump wil gezondheidszorg ontmantelen

Het hoogtepunt van Obama's presidentschap maakte dat zo'n 20 miljoen Amerikanen extra verzekerd werden tegen ziekte. Iedereen werd verplicht over een gezondheidsplan te beschikken. Verzekeraars werd verboden nog langer patiënten met een medische voorgeschiedenis te discrimineren. En de verzekeringspremies moesten voortaan gelijk zijn voor wie in dezelfde regio woonde.

Tea Party

Drie jaar geleden schrapte zijn Republikeinse meerderheid in de Senaat dan ook de boetes die onverzekerde Amerikanen kunnen krijgen. 'Verdere analyse is niet meer nodig', schrijft een advocaat van het Witte Huis nu. Zonder de verplichting een ziekteverzekering te hebben, 'kan de rest van de Affordable Care Act niet overleven'.

Coronabesmettingen

Hoewel het Witte Huis zich nu schaart bij een rechtszaak die 18 Republikeinse staten al in 2018 aanspanden, komt de vraag om Obamacare onwettig te laten verklaren wel op een zeer discutabel moment. Net donderdag werd het hoogste aantal dagelijkse coronabesmettingen in de Verenigde Staten gemeld sinds de uitbraak van de gezondheidscrisis.

De pandemie in New York en andere noordoostelijke staten, waar het epicentrum zich eerst bevond, lijkt onder controle. Maar het virus slaat nu keihard toe in het zuiden en het westen van land, zoals de volkrijkste staten Californië, Texas en Florida.

Verkiezingsthema

In dit verkiezingsjaar wordt gezondheidszorg zo een nog heikeler electoraal thema voor Trump, die sowieso al onder vuur ligt voor zijn aanpak van de coronacrisis. 'Wreed, harteloos en hardvochtig', noemde de Democratische presidentskandidaat Joe Biden, destijds als vicepresident de architect van Obamacare, de interventie van het Witte Huis. 'Dit is een daad van onpeilbare wreedheid', vindt ook Nancy Pelosi, de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden.

Voor alle duidelijkheid: het is nog niet duidelijk of het Hooggerechtshof ingaat op de vraag van de regering-Trump. Eerder velde het al twee vonnissen die Obamacare grotendeels intact lieten. En hoewel Trump de voorbije jaren twee conservatieve hoge rechters benoemde, is het hoogste Amerikaanse rechtsorgaan niet automatisch op zijn hand. Het verbood onlangs, tegen de Republikeinse wil in, discriminatie tegen homoseksuele werknemers en de uitzetting van illegale migranten.