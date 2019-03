Trump wil hulp aan El Salvador, Guatemala en Honduras stopzetten

De Verenigde Staten willen de hulp stopzetten aan El Salvador, Guatemala en Honduras. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag gezegd, een dag nadat president Donald Trump liet optekenen dat de landen in de zogenoemde Noordelijke Driehoek in Centraal-Amerika migrantenkaravaans hadden 'ingericht' om naar de VS te zenden.

Vrijdag zei Trump dat hij de betalingen aan Guatemala, Honduras en El Salvador had stopgezet. 'We betaalden hen enorme sommen geld, en dat doen we nu niet meer want zij hebben voor ons helemaal niets gedaan', aldus de president.

In een mededeling verklaarde een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat het de instructie van de president uitvoert en de buitenlandse hulpprogramma's voor de Noordelijke Driehoek stopzet. 'We zullen het Congres in dit proces betrekken', luidde het ook. Het is op dit moment onduidelijk of de Trump-administratie de hulpverlening aan de betrokken landen zomaar kan beƫindigen zonder instemming van het Congres.