Trump wil memoires ex-adviseur tegenhouden

Gewezen nationaleveiligheidsadviseur John Bolton wil een boekje open doen over het Oekraïne-schandaal dat leidde tot de afzettingsprocedure tegen president Donald Trump.

Volgende week dinsdag zou 'The Room Where It Happened' moeten verschijnen, de memoires van John Bolton over zijn periode als Amerikaans nationaleveiligheidsadviseur onder Republikeins president Donald Trump. Maar de regering-Trump heeft een rechtszaak aangespannen om die publicatie te verbieden.

Volgens het Witte Huis bevat het boek 'vertrouwelijke informatie' die 'uitzonderlijk zware schade kan veroorzaken voor de nationale veiligheid van de Verenigd Staten'. Volgens de uitgever van Bolton, die 'explosieve onthullingen' belooft, wil Trump vooral de memoires tegenhouden omdat ze 'onflatteus geacht worden voor de president'.

Oekraïne

Bolton was Trumps veiligheidsadviseur van april 2018 tot begin september vorig jaar, toen hij ontslagen werd. Bolton, al decennia een regelrechte havik die aanstuurt op regimewissels bij tal van Amerikaanse geopolitieke vijanden, clashte geregeld met Trump over de aanpak van onder meer Iran, Noord-Korea en Syrië. De breuk leek echter vooral ingegeven door het Oekraïne-schandaal dat een week na Boltons ontslag losbarstte. In zijn boek zou Bolton grotendeels de argumenten bevestigen waarop de Democraten hun vergeefse afzettingsprocedure tegen Trump bouwden.

Die draaide om de druk die Trumps entourage zou hebben uitgeoefend op de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky om een fraudeonderzoek te beginnen tegen Democratisch presidentskandidaat Joe Biden en diens zoon Hunter. Het Witte Huis zou tijdelijk militaire hulp voor Kiev, dat al jaren in een bevroren conflict met Rusland verwikkeld is, stopgezet hebben om de eis kracht bij te zetten.

Drugsdeal

Bolton weigerde te getuigen tijdens de hoorzittingen die de Democraten hielden in het Huis van Afgevaardigden. Vertrouwelingen die wel opdaagden, bevestigden dat Bolton de druk op Oekraïne omschreef als 'een drugsdeal waar ik geen deel van wil uitmaken'. Trumps advocaat Rudy Giuliani, die een hoofdrol zou hebben gespeeld, bestempelde hij als een 'handgranaat die ons allemaal zal doen ontploffen'.