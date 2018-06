Trump wil ook in de ruimte heersen

De Amerikaanse president wil een nieuwe tak aan het militaire apparaat van de Verenigde Staten toevoegen: de ruimtemacht.

De Amerikaanse president Donald Trump is ervan overtuigd dat de Verenigde Staten uit veiligheidsoverwegingen dominant in de ruimte moeten zijn. Daarom is er ook een ruimtemacht nodig, verklaarde hij op een vergadering van de Nationale Ruimteraad (National Space Council) in het Witte Huis.

'Als het aankomt op het verdedigen van Amerika is een Amerikaanse aanwezigheid in de ruimte niet voldoende', aldus de Amerikaanse president. 'We hebben daarvoor ook Amerikaanse dominantie in de ruimte nodig. Naast onze luchtmacht moeten we ook een ruimtemacht krijgen. Iets anders, maar even strijdvaardig.' Totnogtoe vielen ruimteprojecten nog onder de luchtmacht.

Zesde onderdeel

De 'Space Force' zou de zesde entiteit binnen het Amerikaans leger worden. De andere vijf onderdelen zijn de US Army (landmacht), US Air Force (luchtmacht), US Navy (zeemacht), US Marines Corps (marinierskorps) en US Coast Guard (de kustwacht).