Trump wil schieten op migranten die stenen gooien

De Amerikaanse president Donald Trump geeft aan dat soldaten mogen schieten op een karavaan migranten als die zouden gooien met stenen.

De president deed de uitspraak tijdens een speech in het Witte Huis. Toen een journalist hem vroeg of hij zich kon voorstellen dat Amerikaanse soldaten zouden schieten op een groep van naar schatting 3.500 Zuid-Amerikanen die op weg zijn naar de VS, antwoordde hij: 'Ik hoop van niet, ik hoop van niet, maar het is het leger. Als iemand stenen gooit - zoals ze gedaan hebben tegen de Mexicaanse politie en het leger - zullen we dat beschouwen als een vuurwapen. Want er is niet veel verschil met in je gezicht geraakt te worden door een steen.'

Als iemand stenen gooit zullen we dat beschouwen als een vuurwapen. Donald Trump President Verenigde Staten

'Ze gooien brutaal en geweldadig stenen', ging Trump verder, verwijzend naar de migranten. 'We zagen hoe ze drie dagen geleden het (Mexicaanse, red.) leger echt verwondden. Dat gaan we niet tolereren. Als zij met stenen gooien, zal ons leger terugvechten. Als zij stenen gooien zoals naar het Mexicaanse leger en de politie, zeg ik: beschouw het als een geweer.'

Het Amerikaanse ministerie van Defensie wilde niet ingaan op vragen naar aanleiding van de uitspraken van Trump. In de Amerikaanse media zeggen defensie-experts dat soldaten hun vuurwapens alleen mogen gebruiken uit zelfverdediging, als ze ernstig verwond dreigen te worden.

Trump tijdens de speech in het Witte Huis.

De groep migranten waar Trump naar verwees bestaat voornamelijk uit mensen uit Honduras, El Salvador en Guatemala en vormde zich op 12 oktober. De oorspronkelijk 160 mensen zeiden dat ze naar de VS wilden trekken vanwege de werkloosheid en het geweld in hun land. De groep groeide in de afgelopen weken fors aan. Enkele dagen geleden staken ze de grens met Mexico over.

Steden van tenten

In een reactie stuurde Trump 5.000 soldaten naar de grens met Mexico. Hij zei dat het aantal Amerikaanse troepen er nog kan oplopen tot 15.000 soldaten. Hij zei ook dat de regering 'gigantische steden van tenten' zou bouwen om de legale en illegale migranten te huisvesten. 'We hebben geen keuze', aldus Trump, 'we zullen onze grenzen verdedigen.' Eerder gaf Trump aan dat er 'hele slechte mensen' zoals criminelen in de groep migranten zaten.