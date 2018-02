Trump wil via gewapende leraars schietpartijen voorkomen

Trump lanceerde het omstreden voorstel tijdens een ontmoeting met overlevenden en nabestaanden van schietpartijen op verschillende Amerikaanse scholen. Vorige week vielen 17 doden bij schietpartij in een Amerikaanse school in Florida. Het was het 18de schietincident dit jaar op een school in de Verenigde Staten. De dodelijke schietpartij leidde tot nieuwe protesten en de vraag om een strengere wapenwet in de Verenigde Staten.