Trump zag 'overtuigend bewijs' dat coronavirus uit lab in Wuhan komt

Donald Trump zegt dat hij 'overtuigend bewijs' onder ogen heeft gehad waaruit blijkt dat het coronavirus afkomstig is uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. De Amerikaanse president dreigt nieuwe importheffingen op Chinese goederen in te voeren.

Tegen verslaggevers zei Trump dat hij dankzij dat bewijs er vrijwel zeker van is dat het lab in Wuhan de oorsprong van de virusuitbraak is. De president weigerde details te geven over de informatie die hem dat doet geloven. Dat zou volgens hem nog niet mogelijk zijn, omdat verder onderzoek naar het lab nog loopt.

'Wat gebeurd is, is vreselijk', zei Trump, die eerder kritiek uitte op China over de reactie van de overheid op de uitbraak van het coronavirus. 'Of ze hebben een fout gemaakt, of het begon als een fout en daarna hebben ze er nog een gemaakt. Of deed iemand iets met opzet?'

Dierenmarkt

In Wuhan dook het longvirus eind vorig jaar voor het eerst op. De miljoenenstad ging twee maanden op slot om verspreiding tegen te gaan. Het Wuhan Instituut voor Virologie, het lab waar de uitbraak volgens Trump ontstond, heeft de aantijgingen ontkend.

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) wijst het scenario van de hand dat het coronavirus een menselijke creatie uit een laboratorium is. 'We denken nog altijd dat het virus van een dier afkomstig is', zei een woordvoerster van de WGO vorige week. Volgens haar wijzen alle beschikbare data daarop. De meeste experts denken dat het virus ontstaan is op een markt in Wuhan waar wilde dieren werden verkocht. Daar zou het longvirus van dier op mens zijn overgesprongen.