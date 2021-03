Trump zegt Republikeinse dissidenten de wacht aan

De Amerikaanse oud-president gaat geen nieuwe partij oprichten en maakt integendeel duidelijk dat hij de Republikeinse partij in de aanloop naar 2024 wil 'zuiveren'.

In zijn eerste grote toespraak sinds hij de sleutels van het Witte Huis moest overhandigen aan de Democraat Joe Biden, maakte Donald Trump duidelijk dat hij met het oog op een mogelijke nieuwe gooi naar het presidentschap in 2024 een ijzeren greep op zijn Republikeinse partij wil houden.

Zijn eerste doelwit? Niet Joe Biden of de Democraten. Wel de partijgenoten die vorige maand in de tweede afzettingsprocedure tegen de oud-president gestemd hebben. In een soort 'hit list' noemde hij alle Republikeinse dissidenten in Huis en Senaat bij naam, met extra vitriool voor volksvertegenwoordiger Liz Cheney. De dochter van oud-vice-president Dick Cheney is Trumps meest uitgesproken criticus.

Tot groot jolijt van de aanwezigen op de jaarlijkse conservatieve bijeenkomst CPAC, haalde Trump fors uit naar 'Republicans In Name Only' (RINOs). 'De RINOs die ons omringen zullen de Republikeinse Partij, de Amerikaanse arbeider en uiteindelijk dit land vernietigen', waarschuwde Trump. 'Smijt ze buiten!'

Het objectief is dus duidelijk: een 'gezuiverde' Republikeinse Partij. Trump maakte meteen ook komaf met alle speculatie dat hij een nieuwe partij zou oprichten. 'We gaan geen nieuwe partij opstarten, we gaan onze macht niet verdelen. We zullen verenigd zijn en machtiger dan ooit'.