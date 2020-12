Trump zet dan toch handtekening onder stimulus

Het getalm van de president kost 15 miljoen werkloze Amerikanen over kerst een week uitkering.

Donald Trump heeft zondag dan toch zijn handtekening gezet onder 5.600 pagina's tellende wetgeving die al enkele dagen op hem lag te wachten in Mar-a-Lago, het golfresort in Florida van de Amerikaanse president.

Exact een week geleden raakten Republikeinen en Democraten op Capitol Hill het eens over een tweede stimulusplan voor de economie , van 900 miljard dollar. Sindsdien wachtte de steun echter op de handtekening van de president, die dinsdag de wetgeving in een videoboodschap nog als een 'schande' verketterde .

Door het presidentiële getalm zagen zo'n 15 miljoen Amerikanen die via twee pandemieprogramma's een uitkering ontvingen op 26 december hun steun uitdoven. Het gaat om zelfstandigen en freelancers zoals Uber-chauffeurs en Amerikanen die te lang werkloos waren om nog van de gewone, in de tijd beperkte, steun te genieten.

Volgens het jongste weekrapport van het ministerie van Arbeid gaat het bij de eerste steun (PUA) om 9,3 miljoen Amerikanen, bij de tweede (PEUC) om 4,8 miljoen. Zij verliezen hoogstwaarschijnlijk een week steun doordat de twee programma's op tweede kerstdag verstreken zonder dat de verlenging goedgekeurd was.

Een ander gevolg is dat de 300 dollar extra wekelijkse steun voor werklozen nu slechts over 10 in plaats van 11 weken zal lopen.