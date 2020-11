Trump zet licht op groen voor machtsoverdracht

In de Verenigde Staten is er een belangrijke stap gezet om tot een vredevolle machtsoverdracht te komen tussen president Donald Trump en zijn opvolger Joe Biden. Maandagavond laat gaf Trump zijn administratie goedkeuring om te beginnen met de nodige protocollen voor de transitie van de macht. Hij deed dat in een tweet, gericht aan Emily Murphy, het hoofd van de General Services Administration (GSA) van de Amerikaanse overheid.