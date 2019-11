Trump zet omstreden tv-predikante op loonlijst Witte Huis

Met de aanstelling van Paula White wil Trump zijn religieus-conservatieve achterban paaien. De steenrijke predikante is erg omstreden en wordt door grote groepen christenen als een ketter beschouwd.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw een opmerkelijke aanwerving gedaan. Tot consternatie van velen heeft hij de tv-predikante Paula White tot speciale adviseur in het Witte Huis benoemd. De zet moet verzekeren dat conservatief-religieus Amerika op Trump stemt bij de presidentsverkiezingen van november 2020.

Trump en White zijn al 18 jaar vrienden. De president belde de predikante ooit op nadat hij een tv-show van haar had gezien. 'Ik dacht dat hij kritiek wou spuien, maar hij zei: 'Jij hebt het'', vertelde de 53-jarige daarover tegen Fox News. Ze werd zijn spirituele adviseur en bij zijn inauguratie in januari 2017 sprak ze de zegen uit, als eerste vrouw ooit. Ze organiseert ook regelmatig bijeenkomsten in het Witte Huis, waarin gebeden wordt voor het welzijn van de president en het land.

Ketter

In haar nieuwe functie, als adviseur van Trumps Faith and Opportunity Initiative, moet White religieuze groepen meer inspraak geven in overheidsprogramma's over onderwerpen als godsdienstvrijheid en de bestrijding van armoede. Door haar officieel aan te stellen hoopt Trump ook bij de presidentsverkiezingen van 2020 massaal de stemmen van de conservatief-religieuze kiezers binnen te halen.

Bij de verkiezingen van 2016 mobiliseerde White haar achterban al massaal ten voordele van de president. Vorige maand waarschuwde ze nog dat god gelovigen ter verantwoording zal roepen als ze niet voor Trump stemmen.

Ondanks haar grote aanhang - zelfs Michael Jackson was een fan - is White erg omstreden, ook in gelovige kringen. Als vurige aanhangster van het welvaartsevangelie, dat stelt dat god gelovigen beloont met rijkdom, een goede gezondheid en andere cadeautjes, wordt ze door een groot deel van de christenen als een ketter beschouwd.

Christelijk narcisme

De bekende Amerikaanse protestant en politiek activist William J. Barber II noemde haar benoeming 'een onheilspellend teken dat aantoont dat het christelijk narcisme het Witte Huis bereikt heeft'. 'Het welvaartsevangelie is een vals evangelie. Het is een poging om het evangelie rond persoonlijke rijkdom en macht te doen draaien, terwijl Jezus zich juist op de armen, de vreemden en de zieken richtte.'

Critici beschuldigen White er ook van aan zelfverrijking te doen. Net als veel andere tv-predikanten probeert ze zoveel mogelijk donaties van haar aanhangers los te krijgen. Op haar website verkoopt ze onder meer een 'favor seed' voor 130 dollar, dat mensen moet helpen met hun schulden, depressie, werk- of gezondheidsproblemen. In het verleden was ze meermaals het onderwerp van financiële schandalen, maar ze werd nooit aangeklaagd.