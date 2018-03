Trump ziet alweer communicatiechef vertrekken

Resem voorgangers

Hicks hield het meer dan een half jaar uit als directeur communicatie van Trump. Dat is langer dan haar voorgangers in het Witte Huis: Jason Miller werkte twee dagen als directeur communicatie, waarna Sean Spicer het voor 55 dagen overnam, Mike Dubke 90 dagen de fakkel overname, Spicer terugkwam voor 64 dagen en tien dagen later opgevolgd werd door Anthony Scaramucci . Toen hij in september verdween, trad Hicks aan.

In een hoorzitting achter gesloten deuren in het Amerikaans parlement zei Hicks deze week volgens aanwezige parlementsleden dat ze al leugens heeft verteld in naam van Trump, maar niet over de vermeende Russische inmenging in de Trump-campagne. Hicks was woordvoerder van de Trump-campagne.