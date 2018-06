Trump ziet het begin van een 'goede relatie' tussen VS en Noord-Korea

De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un lanceerden dinsdag een wederzijds charme-offensief, zonder details te geven over nucleaire ontwapening.

De Amerikaanse president Donald Trump is er van overtuigd dat hij op het punt staat een goede relatie met Noord-Korea uit te bouwen. Hij zei dat bij de start van een historische top in Singapore met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un. Het Witte Huis verspreidde het korte statement.

De twee namen dinsdag veertig minuten de tijd om kennis te maken, waarna ze achter gesloten deuren verder gingen praten tijdens de lunch. Bij de start van die meeting vroeg een reporter hoe het liep, waarop Trump zei: 'zeer goed. Goede relatie.'

'Ik geloof dat dit een prelude is op vrede', zei Kim Jong Un. 'Ik denk dat de hele wereld aan het kijken is. Veel mensen zullen denken dat dit een scene is uit een fantasy verhaal of een science fiction film.'

Details over wat de twee tegen elkaar gezegd hebben zijn er niet. Het blijft bijzonder onduidelijk hoe Trump Kim Jong Un kan overtuigen zijn kernwapens op te geven. Na de lunch zei Trump dat er dinsdag nog een ceremonie volgt waarbij de twee iets zullen ondertekenen, maar wat precies is opnieuw niet duidelijk.

De financiële markten zijn rustig in Azië. De Nikkei noteert rond een half procent winst. Dat de top op de eerste dag verloopt volgens het afgesproken schema en niemand is weg gegaan, wordt gezien als een goed teken. Ook de Chinese yuan beweegt weinig tegenover de dollar.

De twee leiders verlaten Singapore dinsdagavond nog. Het Witte Huis heeft laten weten dat de gesprekken 'sneller dan verwacht evolueren'.

Trump is vergezeld van zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, nationaal veiligheidsadviseur John Bolton en John Kelly, de kabinetschef van het Witte Huis. Kim Jong Un heeft in zijn delegatie de voorzitter van de Noord-Koreaanse arbeiderspartij, de minister van Buitenlandse Zaken en de voormalige chef van de militaire inlichtingendienst.

Trump toonde zich dinsdag optimistisch voor de ontmoeting begon. De voorbereidende gesprekken door topmedewerkers van de Amerikaanse en Noord-Koreaanse regering liepen goed, zei hij op Twitter.

Op de ontmoeting worden geen grote doorbraken verwacht. Bedoeling is vooral het ijs te breken zodat echte onderhandelingen kunnen starten. In die zin wordt de top in Singapore vergeleken met het bezoek dat de Amerikaanse president Richard Nixon in 1972 aan het communistische China bracht.

Pompeo zei maandag dat de top in Singapore de grote lijnen moet uitzetten 'voor het harde werk dat zal volgen'. Hij bleef er op aandringen dat Noord-Korea al zijn kernwapens opgeeft, dat ook laat controleren en het onmogelijk maakt die beslissing terug te draaien. Zolang dat niet gebeurt, blijven de Amerikaanse sancties tegen het land of kunnen ze zelfs strenger worden. 'Als diplomatie niet in de goede richting evolueert,' zei Pompeo, 'dan zullen we die maatregelen verhogen.'