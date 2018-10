Trumps VN-ambassadrice stapt op

Wie Haley opvolgt, is nog niet bekend. Als reden voor haar vertrek gaf Haley aan dat ze al enkele maanden toe is aan een adempauze.

Haley was het voorbije anderhalve jaar een van de belangrijkste vertolkers van Trumps gespierde internationale beleid en kritiek op multilaterale instellingen. Ze leidde het Amerikaanse vertrek uit de VN-Mensenrechtenraad en de Unesco, en ijverde in de VN-Veiligheidsraad voor hardere sancties tegen Noord-Korea, Iran en Rusland. Ook was ze een luide stem in het verzet tegen de Syrische dictator Bashar al-Assad.