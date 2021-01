Trumps afscheidscadeau aan Biden: een gesloten deur

Donald Trump ontsloeg op weg naar buiten de hoofdbutler van het Witte Huis. Het gevolg was een pijnlijke 10 seconden bij de entree van de Bidens.

Het was één van de meest bizarre momenten van een strak geregisseerde inauguratie van Joe Biden als 46ste Amerikaanse president. Het echtpaar Biden draait zich op het bordes van het Witte Huis om, klaar om binnen te gaan. En toen: gebeurde er niets. Tien seconden worden een eeuwigheid terwijl de rest van de familie voor de deur samentroept.

En toen bleef de deur (even) dicht

De reden, volgens de Witte Huis-watchers van The New York Times? Donald Trump. '45' had op weg naar buiten nog een laatste beleidsdaad in petto, vijf uur voor de aankomst van het koppel Biden op het bordes: chief usher Timothy Harleth ontslaan.

Zo'n chief usher is te vergelijking met een hoofdbutler in de 'upstairs, downstairs'-wereld van Downton Abbey: veel meer dan een deuropener iemand die er over waakt dat alles in het Witte Huis gesmeerd verloopt.

Harleth bevond zich sinds november in een onmogelijke positie: hoe brief je de nieuwe bewoners van het Witte Huis, terwijl je huidige baas weigert die nieuwe inwoner te erkennen?

First Lady Melania Trump had Harleth, voorheen manager bij het Trump International Hotel in Washington DC, in mei 2017 benoemd. De eerste maanden werkten de Trumps met Angella Reid, die als eerste vrouwelijke chief usher de job sinds 2011 voor de Obama's had uitgeoefend.