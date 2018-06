Trumps isolationisme heeft veel vrienden

Een snoeihard migratiebeleid en minachting voor internationale instellingen: Amerikaans president Donald Trump zet zijn ontmanteling van de naoorlogse consensus gewoon voort. En vindt daarvoor ook in Europa wel degelijk bondgenoten.

De Verenigde Staten hebben zich dinsdagnacht teruggetrokken uit de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Dat is een orgaan met 47 roterende leden, waarvan de VS er sinds 2016 een zijn. Het Amerikaanse lidmaatschap zou pas volgend jaar aflopen.

VN-ambassadrice Nikki Haley rechtvaardigde de exit door te wijzen op de 'buitenproportionele focus en eindeloze vijandigheid' tegen Amerikaans bondgenoot Israël, dat recent nog op de vingers werd getikt voor de bloedige repressie van opstanden in de Palestijnse Gazastrook.

Daarnaast noemde ze de Mensenrechtenraad ronduit 'hypocriet', omdat notoir repressieve regimes als China, Cuba en Venezuela ook tot de 47 leden van het VN-orgaan behoren. Die kritiek is meer dan legitiem, alleen klinkt die uit Amerikaanse mond ook behoorlijk dubbelhartig.

Decennia van mensenrechtenschendingen in pakweg Saudi-Arabië en Egypte, ook twee leden van de raad, hebben de VS er nooit van weerhouden innige economische en militaire banden te onderhouden met beide landen. En vooral: de kritiek komt op een moment dat president Donald Trump zelf enorme tegenwind krijgt voor zijn snoeiharde migratiebeleid.

De beelden en geluidsopnames van huilende migrantenkinderen in kooien, die van hun ouders gescheiden zijn toen ze illegaal de Amerikaans-Mexicaanse grens overstaken, hebben een zoveelste crisis rond Trump doen ontstaan. Zelfs zijn eigen Republikeinse achterban beseft dat meer dan een morele grens is overgestoken, al lijkt een politieke oplossing niet meteen binnen bereik.

Amper 28 procent van de Amerikanen steunt Trumps 'zero tolerance' voor illegale migrantenkinderen. Met de parlementsverkiezingen in november voor de boeg is dat ook een electoraal probleem.

Consequent

Toch blijft Trump overtuigd dat zijn overkoepelende 'America First'-beleid nog steeds aansluit bij wat veel Amerikanen willen: ultranationalisme en protectionisme als uitweg uit de naoorlogse transatlantische consensus over liberale democratie, vrijhandel en militair bondgenootschap. De exit uit het VN-orgaan en vooral de opsluiting van kinderen zijn dan ook een extreme maar consequente voortzetting van zijn 17 maanden oude presidentschap. En met die brisante anti-establishmentfocus op economische problemen, migratie en identiteitspolitiek staat Trump, zijn isolationisme ten spijt, ook internationaal heus niet alleen.

Eerder trok Trump de VS al terug uit de UNESCO, het klimaatakkoord van Parijs en de internationale nucleaire deal met Iran. Zijn minachting voor multilaterale instellingen vertaalde zich ook in herhaalde kritiek op de VN, de NAVO en de Europese Unie. Een handelsoorlog zoekt hij in de eerste plek met China, maar daarbij spaart hij de decennia oude vrienden uit Europa evenmin.

Op vlak van migratie bouwde Trump zijn campagne rond de belofte van een muur langs de grens met Mexico, waarvan hij de inwoners 'verkrachters' noemde. Naar Afrikaanse landen verwees hij als 'shithole countries'. En na de dodelijke rellen in Charlottesville vergoelijkte hij de aanwezige neonazi's.

Beleidsmatig leidde dat eerder tot een visumverbod voor zes moslimlanden, opgeschroefde arrestaties en deportaties van illegalen, en een opschorting van de bescherming van de Dreamers, kinderen van illegale migranten.

Tweespalt

Beide thema's koppelde hij maandag dan ook niet toevallig in twee tweets, waarmee hij snoeihard het migratiebeleid van Duits bondskanselier Angela Merkel aanviel. En zo de tweespalt in de EU over de migratiecrisis oppookte: 'Wij willen niet dat wat in Europa met migratie gebeurt, ook bij ons voorvalt.'

Trump mag dan klassieke naoorlogse bondgenootschappen op de helling zetten, dat sluit niet uit dat hij ook in Europa nieuwe allianties zoekt en vindt. Dat Trump zich in de Duitse regeringscrisis achter het harde migratiebeleid van Merkels Beierse partner CSU schaarde, past in een patroon waarbij hij de opmars van de (extreem-)rechtse Europese krachten stimuleert. Zijn ambassadeur in Berlijn steunde onlangs openlijk 'de conservatieve vloedgolf die vaste voet aan de grond krijgt door het gefaalde beleid van links'.

Zo belde Trump dit weekend voor het eerst met de Hongaarse premier Viktor Orban, die in zijn pleidooi voor een 'illiberale democratie' steeds meer de rechtstaat uitholt. Bij dat gesprek was ook Janez Jansa aanwezig, een al even grote stokebrand die onlangs de Sloveense verkiezingen won.

Vorig jaar gaf Trump al een van zijn belangrijkste buitenlandspeeches in Warschau, waar de omstreden Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid hem met grote egards ontving. 'De fundamentele vraag van onze tijd is of het Westen de wil heeft om te overleven', orakelde Trump toen.

Onlangs tweette Trump ook zijn steun voor de nieuwe eurokritische, populistische Italiaanse regering van Lega en de Vijfsterrenbeweging. Die schokte de goegemeente al meteen door het vluchtelingenschip Aquarius weg te sturen, en een telling van de Roma in Italië aan te kondigen. 'Het Italiaanse volk heeft het bij het rechte eind', aldus Trump.

Net zoals hij eerder het Britse volk feliciteerde met de keuze voor een brexit. Trumps vriendschap met Brits brexit-boegbeeld Nigel Farage is al langer gedocumenteerd.

'Een moedige nieuwe wereld'

Evenzeer ilustratief voor die ontluikende nieuwe Amerikaans-Europese alliantie zijn de twee 'tournees' die Steve Bannon, Trumps gedefenesteerde ex-hoofdstrateeg, dit jaar al maakte op het oude continent, waar hij zich eens te meer opwierp als de verdediger van de 'judeo-christelijke wereld'. Zo sprak Bannon in maart op het congres waar de Franse presidentskandidate Marine Le Pen de naam van haar Front National veranderde in Rassemblement National.

Daarna volgden ontmoetingen met onder meer topfiguren van Alternative für Deutschland, Lega-voorman Matteo Salvini, Orban en de Tsjechische president Milos Zeman, nog een fel criticus van het Europese establishment en het gevoerde migratiebeleid.