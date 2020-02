Trumps trouwste minister bijt van zich af...

William Barr, de Amerikaanse minister van Justitie, is het eerste regeringslid dat Trump zo publiekelijk durft aan te vallen, maar de vraag is hoe authentiek zijn woorden zijn.

Haar woorden bleken, amper een week later, wishful thinking. Bevrijd van de afzettingsprocedure - aangespannen vanwege zijn vermenging van strategische en persoonlijke belangen in Oekraïne - lijkt Trump ontketend en uit op represailles.

Hij ontsloeg de EU-ambassadeur (en ex-campagnesponsor) die tegen hem getuigde. Een andere getuige liet hij door het veiligheidspersoneel uit het Witte Huis verwijderen, eraan toevoegend dat het Pentagon het best een onderzoek naar hem opent. Toen reporters in het Oval Office vroegen wat hij eruit had geleerd, antwoordde Trump dat de Democraten ‘schurken’ zijn. Voor senator Sherrod Brown, een van die Democraten, is het duidelijk: ‘Trump is op vergeldingstournee.’

Scheiding der machten

Afgelopen week ging de president nog een stap verder in het aftasten van de scheiding der machten. Hij fulmineerde tegen de ‘verschrikkelijke’ en ‘oneerlijke’ behandeling van Roger Stone, zijn persoonlijke vriend en fixer, die is veroordeeld voor, onder meer, meineed tegen het Congres.

De openbaar aanklager eiste een gevangenisstraf van zeven à negen jaar voor Stone, waarop Trump zijn ongenoegen uitte. De man met een tattoo van Richard Nixon op de rug had namens de campagne van Trump contact gezocht met WikiLeaks voor informatie over gestolen mails van Democraten.

Toen het gerecht er vervolgens op aandrong de strafmaat te verminderen, waarop de vier aanklagers van de zaak uit protest opstapten, stuurde Trump een bedanktweet naar William Barr, de minister van Justitie. ‘Gefeliciteerd aan minister Bill Barr om het voortouw te nemen in een zaak die compleet ontspoord is en die misschien niet had mogen worden aangegaan.’

Plotwending

Donderdag volgde een verrassende plotwending. In een interview met de zender ABC zei Barr dat voor hem de maat vol is. De tweets van Trump over Justitie maken het hem ‘onmogelijk zijn job te doen’, zei hij. ‘Ik denk dat het tijd is om te stoppen met tweeten over rechtszaken. Ik laat me door niemand opjagen of beïnvloeden, of het nu het Congres is, de kranten of de president.’

De woorden van Barr - die ook onderstreepte dat hij niet in opdracht van het Witte Huis had gehandeld en dat Trump hem dat nooit gevraagd heeft - lokten tal van nieuwsalerts uit. Sinds zijn aanstelling een jaar geleden heeft Barr de reputatie erg loyaal de belangen van zijn baas te beschermen. In die mate zelfs dat Democratische oppositieleden hem weleens de advocaat van Trump noemen.

Barr, ook al minister in de regering van vader Bush, kwam in functie als vervanger van Jeff Sessions, die door Trump was ontslagen nadat hij zijn handen had afgetrokken van het Ruslandonderzoek. Barr reduceerde het rapport terzake van speciaal aanklager Robert Mueller voor het grote publiek tot een selectieve samenvatting, die volgens critici (en Mueller zelf) veel te vriendelijk was voor de president.

Politiek theater

Barr is het eerste regeringslid dat Trump zo publiekelijk durft aan te vallen, maar de vraag is hoe authentiek zijn woorden zijn. Want pas nu zijn persoonlijke geloofwaardigheid op het spel staat, komt hij zo scherp uit de hoek. Is hij echt boos over de hete adem van Trump, of is het politiek theater om zijn onafhankelijkheid te claimen?

De echte graadmeter wordt misschien de reactie van Trump, al dan niet ingelepeld door de ankers van Fox News. In een eerste respons tweette Trump vrijdag: ‘Dit betekent niet dat ik, als president, het recht niet heb om me te mengen in een rechtszaak, want dat heb ik, alleen heb ik het tot nu nog niet gedaan.’