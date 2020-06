Tulsa maakt zich op voor eerste verkiezingsrally van Trump

In Tulsa lijkt het coronavirus even verleden tijd.

Zaterdagavond viert president Donald Trump zijn 'Great American Comeback': het eerste verkiezingsevenement sinds de lockdown. Ondanks corona staan nu al duizenden mensen te wachten in Tulsa, in de fervent Republikeinse staat Oklahoma.

Na drie maanden verplichte pauze kan de Amerikaanse president Donald Trump eindelijk weer doen wat hij het liefste doet: campagne voeren 'on the road', met grote verkiezingsrally's bij zijn achterban. Maar de aftrap in Tulsa is om verschillende redenen omstreden: er komt een massa volk op af - volgens Trump zijn er een miljoen tickets verkocht - en dat is in tijden van een pandemie niet ideaal.

De Trump-supporters zullen opeengepakt in het stadion zitten en hoogstwaarschijnlijk de afstandsregels niet aanhouden. Bovendien zijn mondmaskers niet verplicht. Op foto's en videobeelden van de massa die er nu al is, lijkt het coronavirus verleden tijd.

19 juni juneteenth 19 juni geldt in de VS als 'Juneteenth', waarop Afro-Amerikanen het einde van de slavernij herdenken.

Daar worden vragen bij gesteld, vooral omdat de besmettingen in Tulsa de afgelopen dagen met 140 procent gestegen zijn. Een massa-evenement zou daar nog eens een turbo op kunnen zetten. Trump dekte zichzelf alvast in: vorige week maakte hij duidelijk dat hij niet aansprakelijk is voor coronabesmettingen.

Juneteenth

Oklahoma is een Republikeins bastion. Dat zou kunnen verklaren waarom Trump per se in Tulsa zijn herverkiezingscampagne op gang wou trappen, maar toch doet zijn keuze de wenkbrauwen fronsen. In 1921 was de stad het decor van het 'Greenwood Massacre', een van de bloedigste episodes van rassengeweld. Blanke bendes bestormden een welgestelde zwarte wijk, waarbij tot 300 doden vielen, 1.200 huizen en honderden winkels vernield werden.

In de nasleep van de dood van George Floyd, en de massale racismeprotesten die eruit voortkwamen, lijkt dat vreemd. Maar vooral in combinatie met de timing lijkt Trumps keuze een provocatie. Vrijdag vierde de zwarte community hun vrijheid: 19 juni geldt in de VS als 'Juneteenth', waarop Afro-Amerikanen het einde van de slavernij herdenken. Op die dag in 1865 erkende Texas, als laatste van de zuidelijke, geconfedereerde staten, dat de burgeroorlog verloren was en zwarte slaven vrijgelaten moesten worden.

Protesten