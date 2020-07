Tweede golf? Californië zit nog volop in de eerste

Door als eerste Amerikaanse staat een lockdown af te kondigen had Californië tot voor kort de coronapandemie onder controle. Vandaag staat het in het rijtje van staten waar het de verkeerde kant opgaat. Wat is er fout gelopen?

Twee maanden geleden was Californië een voorbeeldverhaal van hoe de coronapandemie succesvol aan banden gelegd werd. In april besloot het zelfs 500 beademingsapparaten uit te lenen aan andere staten, omdat ze niet nodig waren.

Hoe anders is de situatie vandaag, ook al is Californië nog niet zo zwaar getroffen als sommige andere staten. In Arizona was volgens data van de Johns Hopkins-universiteit vorige week 26,5 procent van de afgenomen tests positief, in Californië 7,7 procent.

80% getroffen Voor 80 procent van de inwoners van Californië zijn de regels weer even streng als midden maart.

Maar de situatie is voor gouverneur Gavin Newsom ernstig genoeg om afgelopen maandag alle bars, musea, bioscopen en restaurants zonder terras weer te sluiten. In tientallen county’s moeten ook kappers, nagelsalons en sportscholen weer de deuren sluiten. Voor 80 procent van de inwoners zijn de regels weer even streng als midden maart, toen de staat voor het eerst in lockdown ging.

Regionale verschillen

Wat dat voor Californiërs betekent, verschilt sterk per regio. In de Bay Area, het grootstedelijk gebied rond San Francisco, verandert er weinig. Alle ondernemingen die in de hele staat weer dicht moeten, waren er toch nog niet open. De regio pakte de heropening veel voorzichtiger aan dan andere gebieden, zoals Los Angeles.

‘De restaurants en bars zijn hier veel te snel weer opengegaan’, zegt Arjen Bosma, een Nederlander die er voor de bloemengroothandel Mellano&Company werkt. ‘En de plicht om mondmaskers te dragen kwam veel te laat. Bovendien wordt ze niet goed afgedwongen.’ Los Angeles is nog altijd de grootste brandhaard in de staat.

Newsom verplichtte Californiërs op 18 juni een mondmasker te dragen als ze zich buitenshuis begeven. Rond die tijd begon het aantal ziekenhuisopnames in Californië als gevolg van Covid-19 weer toe te nemen, blijkt uit een analyse van de LA Times. Dat komt volgens de krant omdat de staat vanaf eind mei onder druk van county’s die niet hard getroffen waren weer snel openging.

Restaurants, bars en sportscholen mochten de deuren openen als ze maatregelen troffen die bezoekers hielpen afstand te houden. Maar uit steekproeven bleek al snel dat bijna de helft van de restaurants die maatregelen niet handhaafde.

Op een gegeven moment zag je mensen losser worden in het volgen van de regels en stappen zetten die nog niet mochten. Pim Tuyls Vlaamse CEO Intrinsic-ID

Pim Tuyls, de Vlaamse CEO van het softwarebedrijf Intrinsic-ID in Silicon Valley, ziet nog een andere reden voor de opflakkering van het virus in Californië. ‘Elk land, elke regio heeft zo zijn eigen cultuur en structuur die bijdraagt aan het al dan niet indammen van het virus. In Californië heerst een redelijk vrije cultuur. Op een gegeven moment zag je toch dat mensen losser werden in het volgen van de regels en stappen zetten die nog niet mochten. Zoals met z’n allen naar het strand gaan.’

Mondmaskers

Het gebruik van mondmaskers is in het hele land een politieke kwestie geworden. Ook in Californië is het een controversieel onderwerp. In progressieve regio’s als de Bay Area draagt 95 procent van de mensen al maanden een masker buitenshuis - of het nu om een korte wandeling of een supermarktbezoek gaat. Maar in rurale gebieden en andere (conservatieve) regio’s is dat veel minder het geval.

In het Republikeins georiënteerde Orange County, ten zuiden van Los Angeles, vonden al in april protesten plaats tegen het dragen van mondmaskers. Pas nu de regio met ruim 25.000 besmettingen en 500 doden een van de ergst getroffen gebieden in de staat is, nemen lokale bestuurders de mondmaskerplicht serieus.

De testcapaciteit staat nationaal en in Californië onder druk. In mei en juni was het in de stedelijke gebieden vrij makkelijk om getest te worden en de resultaten kwamen na één tot twee dagen al binnen. Nu moeten mensen vaak ruim een week op een afspraak wachten en daarna nog een week op de uitslag omdat de commerciële, nationale laboratoria die de monsters analyseren overweldigd zijn door het aantal (positieve) testen de laatste weken.

Ik heb meteen het restaurant gesloten. Diane Dunigan Restauranteigenaar in Tuolumne County

De lange wachttijden zijn funest voor ondernemers die met het virus geconfronteerd worden. Diane Dunigan heeft een restaurant in het rurale Tuolumne County. Begin juli kreeg een van haar serveersters te horen dat ze positief getest had op het virus. ‘Ik heb meteen het restaurant gesloten. Gelukkig kon al mijn personeel de volgende dag getest worden, maar we moesten ruim een week op de resultaten wachten.’ Al die tijd kon ze niet heropenen.

Voor niets geweest

Net toen het restaurant weer open mocht, kwam de tweede lockdown. Dunigan mag nu alleen haar terras openhouden en afhaalmaaltijden verzorgen. ‘Toen we in maart voor het eerst dicht moesten, hebben we flink geïnvesteerd in ons terras. We zijn van vier naar zestien tafels gegaan, allemaal op gepaste afstand. Maar wat doen we in de herfst en de winter, als het te koud is om buiten te zitten?’

Zowel Dunigans restaurant als de groothandel waarvoor Bosma werkt, kon tijdens de eerste lockdown overleven dankzij een lening uit het Paycheck Protection Program van de federale overheid, waarmee salarissen doorbetaald konden worden. Dat geld is bij de meeste ondernemingen op. Het is afwachten of de federale overheid een tweede steunpakket kan en wil invoeren.