Twintig doden bij schietpartij in winkelcentrum in Texas

Twintig mensen zijn omgekomen bij de schietpartij in een winkelcentrum van Walmart in El Paso, een stad in Texas aan de grens met Mexico.

Dat meldt Greg Abbott, de gouverneur van Texas, op een persconferentie. Nog eens 26 anderen raakten gewond, verklaarde politie. Abbott noemde het een van de 'dodelijkste dagen in de geschiedenis van Texas'.

Onder de dodelijke slachtoffers zijn ook drie Mexicanen. Dat bevestigde de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador. 'Ik betuig mijn diepste medeleven met de familie en de vrienden van de slachtoffers', verklaarde hij in een video op Twitter. 'We steunen de bevolking en de overheid van de Verenigde Staten.'

Verdachte

'De schietpartij in El Paso was niet alleen tragisch, het was ook een daad van lafheid', reageerde de Amerikaanse president Donald Trump. 'Er zijn geen redenen of excuses die de dood van onschuldige mensen rechtvaardigen. Melania en ik betuigen ons medeleven met het geweldige volk van Texas.'

Tijdens de persconferentie bevestigden de autoriteiten dat er een verdachte is aangehouden. 'Het gaat om een 21-jarige blanke man', verklaarde Robert Gomez, de woordvoerder van de politie van El Paso. Hij is afkomstig uit Allen, Texas.

Haatmisdrijf

De politie onderzoekt of het gaat om een haatmisdrijf nadat een manifest van de schutter gevonden is. 'We hebben een manifest gevonden van het individu dat tot op zekere hoogte wijst op een mogelijk verband met een haatmisdrijf', verklaarde politiechef Greg Allen.