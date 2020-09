Uber & co. verleiden Amerikaanse kiezer met gratis ritjes

Uber, Lyft en Lime willen de Amerikaanse stemmer op 3 november met een fikse korting of geheel gratis naar de stembureaus rijden. Ze hopen op een hogere opkomst dan vier jaar geleden.

Dat hebben de bedrijven onafhankelijk van elkaar bekendgemaakt. Op die manier proberen de Amerikaanse deelvervoerders mensen ertoe te bewegen - ondanks de reisbeperkingen wegens het coronavirus - te gaan stemmen.

Lyft biedt op 3 november, de dag dat de Amerikanen naar de stembus gaan, taxiritten aan met een korting van 50 procent. Wel zit daar een plafond aan van 10 dollar per rit. Die korting geldt ook voor de elektrische deelstep of deelfiets van Lyft, dat alleen in de VS actief is.

Covid-19

Ook Uber wil meer kiezers naar de bureaus lokken via zijn taxi-app en bezorgapp. Het bedrijf gaat samenwerken met de tool TurboVote om mensen digitaal te registreren om te stemmen of iemand anders te machtigen.

'Zo'n 38 tot 50 miljoen mensen gaan niet stemmen en twee derde van de Amerikanen zegt zich oncomfortabel te voelen om zelf naar een stembureau te gaan vanwege Covid-19', schrijft Uber. 'We willen koeriers, consumenten, chauffeurs en bezorgers helpen zich te registreren om te stemmen of dat per brief te doen.'

Een pushmelding moet de Amerikaanse gebruiker eraan herinneren dat het verkiezingsdag is. Het bedrijf zegt dat het niet ziet naar wie de stem gaat.

Lime, een aanbieder van elektrische deelsteps uit Silicon Valley, doet ook een duit in het zakje. Het bedrijf, dat tevens elektrische fietsen aanbiedt, geeft op de verkiezingsdag gratis ritjes weg in de 55 Amerikaanse steden waar het actief is.

Lage opkomst

Vergeleken met andere westerse landen laten de Amerikanen traditioneel de verkiezingen links liggen. Zo bracht in 2016 slechts iets meer dan de helft - 56 procent - zijn stem uit, becijferde de denktank Pew Research Center.