Uitgever tabloid getuigt tegen Trump

David Pecker, de uitgever van het Amerikaanse tabloid The National Enquirer, heeft immuniteit gekregen in het onderzoek naar de campagnefinanciering van de Amerikaanse president Donald Trump.

Pecker zou volgens de krant Wall Street Journal aan onderzoekers informatie hebben verschaft over betalingen aan twee vrouwen die beweren dat ze een relatie met Trump hebben gehad. Die betalingen vonden voor de presidentsverkiezingen van 2016 plaats.

Daarmee hebben nu al twee mensen verklaard dat Trump op de hoogte was van de betalingen, die een inbreuk zouden vormen van de wet op campagnefinanciering. Michael Cohen, de gewezen advocaat van Trump, had dinsdag voor de rechtbank al verklaard dat hij in opdracht van 'een kandidaat' 130.000 dollar zwijggeld had betaald.

Pecker is al jaren een vriend van Trump. In de aanloop naar de verkiezingen zou hij op aandringen van Cohen ervoor gezorgd hebben dat The National Enquirer 150.000 dollar neertelde voor de exclusieve rechten op het verhaal van een van de twee vrouwen, gewezen Playboy-model Karen McDougal. Het verhaal werd nooit gepubliceerd.

Kluis met documenten

Volgens het Amerikaanse persbureau AP beschikte The National Enquirer over een kluis met documenten over niet-gepubliceerde verhalen die Trump schade zouden kunnen berokkenen.

Trump ontkende aanvankelijk dat hij op de hoogte was van de betalingen aan de twee vrouwen, onder wie de pornoactrice Stormy Daniels. Later beweerde hij dat hij Cohen de 130.000 dollar had terugbetaald die de advocaat haar had gegeven in ruil voor haar stilzwijgen.