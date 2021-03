VS: 'Huawei en ZTE vormen bedreiging voor nationale veiligheid'

De Verenigde Staten bestempelden vrijdag vijf Chinese bedrijven als een bedreiging voor de nationale veiligheid. Onder meer Huawei en ZTE lopen opnieuw in het vizier.

Het vertrek van Donald Trump als Amerikaans president heeft nog geen dooi ingeluid in de relaties tussen de Verenigde Staten en China. Dat is vrijdag gebleken. De Federal Communications Commission (FCC), een overheidsorgaan bevoegd voor regelgeving rond telecommunicatie, labelde vijf Chinese bedrijven als een 'bedreiging voor de nationale veiligheid'. Het gaat om Huawei, ZTE, Hytera Communications Corp , Hangzhou Hikvision Digital Technology Co en Dahua Technology Co.

De FCC deed de demarche op basis van een wet uit 2019. Die verplicht het overheidsorgaan producenten van telecommateriaal en -diensten te identificeren die 'een onaanvaardbaar risico vormen voor de Amerikaanse nationale veiligheid of de veiligheid van Amerikaanse burgers'.

Lessen

Volgens Jessica Rosenworcel, de waarnemende voorzitter van de FCC, drong de stap zich op om het vertrouwen van de bevolking in de communicatienetwerken in het land te herstellen. 'Meer dan ooit zijn Amerikanen van die netwerken afhankelijk om te werken, school te lopen en toegang te hebben tot gezondheidszorg. We moeten ervoor zorgen dat dat veilig kan verlopen.'

De FCC-topvrouw zegt lessen getrokken te hebben uit het verleden. 'Met deze beslissing garanderen we dat fouten uit het verleden niet herhaald worden op een moment dat in ons land aan netwerken van de volgende generatie gebouwd wordt.'