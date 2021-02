VS beschuldigen Noord-Korea van diefstal 1,3 miljard dollar aan cryptomunten

De Amerikaanse autoriteiten hebben woensdag drie hackers uit Noord-Korea beschuldigd van een reeks diefstallen bij bedrijven en financiële instellingen over de hele wereld.

Swift

Via het internationale bankensysteem Swift verstuurden ze vervalste boodschappen. De hackers hadden het gemunt op bedrijven, banken maar ook op cryptomuntplatformen en (Amerikaans) overheidspersoneel.

De aanklacht, die werd ingediend bij een rechtbank in Los Angeles, is een uitloper van het onderzoek dat in 2018 begon na een cyberaanval op Sony Pictures. Een van de hackers zou ook achter de gijzelsoftware WannaCry zitten.