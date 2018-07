VS beschuldigen twaalf Russen van hacking

In het onderzoek naar inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016 beschuldigen de VS twaalf Russische militairen van hacking van e-mails van Hillary Clinton en de Democratische partij.

De timing is opvallend. Maandag ziet de Amerikaanse president Donald Trump zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin tijdens een topontmoeting in Helsinki. Poetin heeft altijd ontkend dat de Russische overheid zich zou hebben gemengd in de verkiezing.

Op het moment van de bekendmaking vrijdag, door viceminister van Justitie Rod Rosenstein, was Trump nog op staatsbezoek in het Verenigd Koninkrijk. Daar had Trump, na een bewogen persconferentie met premier Theresa May, net een ontmoeting met koningin Elizabeth.

De beschuldigingen kaderen in het onderzoek dat de speciale aanklager Robert Mueller voert naar vermeende Russische pogingen om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Mueller werd goed een jaar geleden daarvoor aangesteld nadat Trump FBI-directeur James Comey had ontslagen.

De twaalf geviseerde Russische functionarissen worden aangeklaagd vanwege de hacking van Hillary Clinton - de opponente van Trump in 2016 - en van de Democratische partij. Door medewerkers te misleiden bemachtigden ze log-ingegevens voor cruciale e-mailaccounts.

Daarmee konden ze e-mailverkeer bespioneren en gevoelige e-mails lekken via de platformen DCLeaks en Guccifer 2.0.