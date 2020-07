VS bevestigt uitstap uit Wereldgezondheidsorganisatie

De uitstap van de Verenigde Staten uit de Wereldgezondheidsorganisatie WGO is dinsdagavond zowel door de VS als door de Verenigde Naties bevestigd.

President Donald Trump verwijt de organisatie te laat te hebben ingegrepen om de coronapandemie te vermijden. Ook zou de organisatie de verantwoordelijkheid van China in de crisis ontkennen. In april schortte hij betalingen aan de WGO tijdelijk op. Eind mei gaf hij aan uit de organisatie te willen stappen.

Die uitstap is nu zowel door de VS als door de VN bevestigd. De Verenigde Naties bevestigen het indienen van een verklaring door de Verenigde Staten over de geplande exit uit de WGO. Secretaris-generaal van de VN António Guterres werd maandag op de hoogte gebracht, zei zijn woordvoerder Stephane Dujarric dinsdag in New York.