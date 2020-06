VS blazen warm en koud over handelsdeal met China

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er nog altijd een handelsdeal met China op tafel ligt, na berichten van zijn handelsadviseur dat er geen deal meer is.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag gezegd dat er nog altijd een mini-handelsakkoord met China is, nadat daar verwarring was over gestaan. Peter Navarro, de handelsadviseur van Trump, had gezegd dat het akkoord van tafel was.

Navarro kreeg op Fox News een lange vraag over de handelsdeal met China. 'Het is voorbij', antwoordde Navarro daarop.

De futures in Wall Street en de Aziatische markten doken daarop lager. Wat later tweette Trump daarop dat de deal nog altijd 'volledig intact is', waarop de markten herstelden. Later reageerde de adviseur dat zijn uitspraken uit zijn verband zouden zijn getrokken en niets te maken hadden met de handelsovereenkomst.

De VS en China sloten in januari een 'fase 1-deal' om een einde te maken aan de handelsoorlog tussen beide economische grootmachten. Peking ging er mee akkoord om meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen, terwijl de VS invoertarieven weer liet zakken.