VS blijven kinderen scheiden van ouders

Er is nog geen oplossing voor 2.342 migrantenkinderen die in de VS gescheiden worden van hun ouders. President Donald Trump eist een aanpassing van het Amerikaanse migratiebeleid, met een muur op de grens van Mexico.

De Amerikaanse Republikeinen willen dat kinderen en hun ouders die illegaal de Mexicaanse grens zijn overgestoken niet langer gescheiden worden. Maar over een alternatief raken ze het niet eens.

25 miljard Muur De Republikeinen in de Senaat willen 25 miljard dollar vrijmaken om een muur tegen immigratie te bouwen op de grens met Mexico.

Deze week ontstond er beroering omdat inmiddels 2.342 Zuid-Amerikaanse kinderen gescheiden van hun ouders worden gevangen genomen omdat ze illegaal in het land verblijven. Op beelden van de Amerikaanse overheid was te zien hoe sommige kinderen worden opgesloten in kooien en hoe ze zich moeten verwarmen met dekens van aluminiumfolie. Op geluidsopnames was te horen hoe kinderen huilen omdat ze hun familie missen.

Criminaliteit

Al een maand scheidt de Amerikaanse overheid kinderen van hun ouders. De maatregel past in het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Die staat een harder migratiebeleid voor.

Volgens Trump leidt migratie tot hogere criminaliteit. 'De ergste criminelen ter wereld gebruiken kinderen om ons land binnen te raken', tweette hij maandag. 'Heeft iemand als een gekeken naar de Criminaliteit (sic) ten zuiden van onze grens? Het is historisch. Sommige landen behoren tot de meest gevaarlijke ter wereld. Gaat niet gebeuren met de VS.'

Toch wil Trump 'voor de kinderen zorgen', zei hij dinsdag aan Amerikaanse parlementsleden. Trump kijkt voor een oplossing in de richting van het parlement, hoewel hij de macht heeft om zelf de scheiding van kinderen en hun ouders een halt toe te roepen.

Mexicaanse muur

In het parlement is er nog geen oplossing voor het probleem. In het Huis van Afgevaardigden zijn er twee voorstellen en het is nog niet duidelijk welk het zal halen. Ook Trump heeft nog geen duidelijke voorkeur uitgesproken.

2.300 Zuid-Amerikaanse kinderen worden gescheiden gehouden van hun ouders.

Beide voorstellen maken een einde aan de scheiding van kinderen, maar in het ene voorstel zijn de compromisvoorstellen verregaander dan in het andere. In het eerste voorstel wordt er in ruil voor de afschaffing van scheiding van kinderen voorgesteld om 25 miljard euro vrij te maken voor de bouw van een muur op de grens met Mexico - een van de stokpaardjes van president Trump.

In het voorstel krijgen illegale migranten die al jaren in de VS verblijven - de zogenaamde 'dreamers' - ook een uitzicht op Amerikaans staatsburgerschap. Dat vooruitzicht is er niet in het andere voorstel. Volgens dat voorstel zouden Amerikaanse bedrijven ook moeten nagaan of hun personeelsleden legaal in het land verblijven.