VS blijven verdeeld achter na vrijspraak Trump

Met een tirade tegen zijn politieke tegenstanders vierde de Amerikaans president Donald Trump donderdag de vrijspraak in zijn impeachmentproces. Nochtans is er weinig reden tot euforie. De kwestie heeft zijn land zo mogelijk nog meer verdeeld.

Triomfantelijk stapte Donald Trump donderdagmiddag de East Room van het Witte Huis binnen. Onder zijn arm had hij een exemplaar geklemd van de krant Washington Post. 'Dit is het eindresultaat', stelde hij toen hij de aanwezigen de kop op de voorpagina liet zien. 'Vrijgesproken', stond te lezen. 'Het is de eerste keer dat ik een positieve kop krijg in deze krant', ging de president voort.

Een dag eerder had de Senaat geoordeeld dat de bewoner van het Witte Huis geen machtsmisbruik of obstructie van het Congres aangewreven kon worden en een afzetting zich bijgevolg niet opdrong. De stemming verliep zo goed als volledig volgens de partijlijnen. Alle Democraten stuurden aan op een afzetting van Trump, terwijl de Republikeinen zich, met uitzondering van ex-presidentskandidaat Mitt Romney, achter hun president schaarden.

Rangen sluiten

De uitkomst van de stemming verbaasde niemand. De impeachmentprocedure was in september vorig jaar gelanceerd door de Democraten. Trumps politieke tegenstanders beschuldigden hem ervan zijn ambt misbruikt te hebben door de Oekraïense autoriteiten aan te zetten tot een onderzoek naar zijn Democratische rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter. Verschillende Republikeinen hadden dan wel bedenkingen bij de handelswijze van Trump maar ze lieten er geen twijfel over bestaan de partijrangen te zullen sluiten tijdens het proces.

'Het onderzoek was kwaadaardig, immoreel en gebaseerd op leugens. Hetzelfde lot mag nooit nog een Amerikaanse president te beurt vallen', zei Trump donderdag. Naar eigen zeggen ging hij de afgelopen maanden 'door een hel'. De vastgoedmiljardair rekent erop dat de vrijspraak hem een extra zetje geeft in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 3 november.

Presidentsrace

Wat de exacte impact van de afzettingsprocedure zal zijn op die electorale race, is voorlopig koffiedik kijken. Zowat 60 procent van de Amerikanen is van oordeel dat Trump op zijn minst een tik op de vingers had moeten krijgen in de Oekraïnezaak, bleek woensdag uit een peiling. Tegelijkertijd scoorde de president in een populariteitspoll van Gallup nooit zo hoog.