VS degraderen EU diplomatiek

De Amerikaanse overheid degradeerde zonder enige kennisgeving de Europese diplomatieke vertegenwoordiging in Washington.

Diverse media meldden dinsdag dat de Amerikaanse regering de Europese ambassade in Washington een trapje lager zette in de protocollaire pikorde. De Europese Unie zou gedegradeerd zijn van staat, het hoogste trapje, naar internationale organisatie.

De Europese Commissie werd door de Amerikaanse overheid niet ingelicht over de verandering van status. Naar verluidt kwam de beslissing pas aan het licht in de marge van de staatsbegrafenis van voormalig president George W. Bush.

Europa had van president Barack Obama een upgrade gekregen van zijn diplomatieke status.

De degradatie dateert wellicht al van oktober of november. De EU-ambassadeur in de VS, David O'Sullivan, ondervond begin december dat er iets loos was. Op een informeel overleg onder diplomaten werd hij als laatste opgeroepen, terwijl hij normaal vooraan zit bij de eerste twintig tot dertig ambassadeurs. De volgorde wordt bepaald door de anciënniteit. O'Sullivan is sinds 2014 Europees ambassadeur in Washington en hoort normaal bij de oudgedienden.

Overleg met Washington

'We begrijpen dat er een recente verandering is gebeurd in de wijze waarop het Amerikaanse protocol de diplomatieke voorrangslijst toepast', reageerde de woordvoerster van de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Federica Mogherini.

Intussen is de Europese Commissie een dialoog met Washington over de degradatie begonnen. 'We overleggen met de relevante overheidsdiensten over de mogelijke implicaties voor de Europese delegatie in Washington', zei de woordvoerster. Zij wilde verder geen commentaar kwijt.

De Europese vertegenwoordiging had van de voorganger van Trump, president Barack Obama, een diplomatieke upgrade gekregen. Het terugschroeven van die upgrade maakt opnieuw pijnlijk duidelijk hoezeer Trump de trans-Atlantische relaties onder druk zet.

Teken aan de wand voor relaties EU-VS

Trump zette de Europese Unie al meermaals voor het blok: door de VS-ambassade in Israël naar Jeruzalem te verhuizen, bijvoorbeeld, en opnieuw sancties uit te vaardigen tegen Iran. De Amerikaanse president stapte tevens uit meerdere internationale instellingen.