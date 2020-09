VS doen grootste Chinese chipfabrikant in de ban

Volgens de Amerikaanse regering is er een ‘onaanvaardbaar risico’ dat de geleverde technologie ingezet kan worden voor militaire doeleinden. Dat blijkt uit een brief van het Amerikaanse ministerie van Handel. SMIC ontkent dat het banden heeft met het Chinese leger.

De exportban is een opdoffer voor China’s ambitieuze plannen om een eigen chipsector uit te bouwen en niet langer afhankelijk te zijn van buitenlandse chips. SMIC, dat ondersteund wordt door verschillende Chinese staatsbedrijven, speelt daarin een centrale rol. Het bedrijf kende eerder dit jaar een spectaculair beursdebuut in Shanghai. Het haalde daarbij 7,6 miljard dollar op, goed voor de grootste Chinese beursintroductie in een decennium.

Kantelpunt

Waarnemers hebben het over een mogelijk ‘kantelpunt’ in de Amerikaans-Chinese relaties. ‘Het hangt af van hoe de VS dit implementeren. In het slechtste geval wordt SMIC compleet afgesneden, wat een serieuze klap zou betekenen voor China’s mogelijkheden om chips te produceren’, zegt Paul Triolo van de consultant Eurasia Group tegenover Financial Times.